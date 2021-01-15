Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:48   15 Января 2021
Политика

Цыденов объявил об отставке правительства Бурятии

Цыденов объявил об отставке правительства Бурятии

В пятницу, 15 января, глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании с членами правительства подписал указ об отставке всех министров и зампредов.

Цыденов объяснил свое решение необходимостью в структурном изменении исполнительных органов власти республики. В 2021 году глава Бурятии планирует практику новых методов в управлении.

"Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", – сообщил Алексей Цыденов.

Все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#политика #бурятия #цыденов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров