Цыденов объявил об отставке правительства Бурятии

В пятницу, 15 января, глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании с членами правительства подписал указ об отставке всех министров и зампредов.

В пятницу, 15 января, глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании с членами правительства подписал указ об отставке всех министров и зампредов.

Цыденов объяснил свое решение необходимостью в структурном изменении исполнительных органов власти республики. В 2021 году глава Бурятии планирует практику новых методов в управлении.

"Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", – сообщил Алексей Цыденов.

Все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.