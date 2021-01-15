Крымский политик обозначил условия переговоров Москвы и Киева

Российско-украинские переговоры должны начаться с признания Киевом статуса Крыма, как части РФ.

Российско-украинские переговоры должны начаться с признания Киевом статуса Крыма, как части РФ.

Такое заявление РИА Новости сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец. Для разрешения противоречий между странами Киеву и Москве нужно договориться касаемо Крыма, считает первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук

"Кравчук абсолютно не тот человек, словам которого надо доверять. Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым - это Россия, всегда был, есть и будет. Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов", – заявил Чегринец.

Рано или поздно отношения России с Украиной выйдут на другой, более качественный уровень для блага жителей обоих государств, уверен политик.