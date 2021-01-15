ПФР заявил об увеличении размера маткапитала в январе 2021 года

Россияне смогут получить новые выплаты в размере более 17 тысяч рублей в январе 2021 года, сообщили в Пенсионном фонде России.

Россияне смогут получить новые выплаты в размере более 17 тысяч рублей в январе 2021 года, сообщили в Пенсионном фонде России.

Размер материнского капитала на первого ребенка был увеличен на 17,3 тыс. рублей. Размер сертификата в новом году стал составлять 483 881 рублей. На эту же сумму могут рассчитывать семьи с двумя детьми при рождении последнего ребенка до 2020 года и с не использованным сертификатам на маткапитал.

Размер сертификата станет больше на 3,7 процента. Индексация маткапитала распространяется на 4,3 миллиона российских семей. Об этом пишет PRIMPRESS.