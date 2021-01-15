8:16 15 Января 2021Наука
Однокомпонентная вакцина от коронавируса может появиться в России
Гинзбурц не исключил, что в скором времени ученые займутся созданием однокомпонентной вакцины от COVID-19.
Гинзбурц не исключил, что в скором времени ученые займутся созданием однокомпонентной вакцины от COVID-19.
Самое главное, чтобы она давала иммунитет на продолжительное время. Такое заявление РИА Новости сделал руководитель НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено", – подчеркнул ученый.
Пока что четких и определенных подходов для создания препарата из одного компонента нет. Сейчас россиян прививают препаратом "Спутник V" отечественной разработки. Вакцина предполагает введение двух доз с интервалом в 21 день.