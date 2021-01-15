Байден рискует испытать все прелести импичмента на себе — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу.

Накануне новоизбранный член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена поднять вопрос импичмента Байдену на следующий день после его инаугурации.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что превращение процедуры импичмента в нечто банальное вернется к Демократической партии бумерангом. Он отметил, что члены Республиканской партии уже хотят подготовить импичмент Байдену за коррупцию.

Сенатор отметил, что это будет невозможно сделать до выборов в конгресс 2022 года, поскольку у республиканцев в палате представителей нет большинства — они уступают демократам пять мест. В случае, если они преодолеют разрыв, Байден рискует "испытать все прелести импичмента", заявил Пушков.