Премьер Украины обсудил с МВФ стоимость газа в стране

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о "конструктивных" переговорах с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о "конструктивных" переговорах с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что во время встречи обсуждались цены на газ на Украине. Шмыгаль отметил, что Киев настаивает на позиции, согласно которой рынок газа в стране "должен работать". По его словам, некоторые участники отрасли продолжают злоупотреблять положением, из-за чего страдают украинцы.

Шмыгаль заявил, что в данной ситуации необходим компромисс. Он защитит украинцев и поможет развить газовый рынок страны.