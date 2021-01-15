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7:44   15 Января 2021
Политика

Премьер Украины обсудил с МВФ стоимость газа в стране

Премьер Украины обсудил с МВФ стоимость газа в стране

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о "конструктивных" переговорах с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что во время встречи обсуждались цены на газ на Украине. Шмыгаль отметил, что Киев настаивает на позиции, согласно которой рынок газа в стране "должен работать". По его словам, некоторые участники отрасли продолжают злоупотреблять положением, из-за чего страдают украинцы.

Шмыгаль заявил, что в данной ситуации необходим компромисс. Он защитит украинцев и поможет развить газовый рынок страны.

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#украина #газ #мвф

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