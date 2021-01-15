Украинцы призвали в соцсетях обслуживать их на русском языке

Украинцы массово призывают обслуживать их в магазинах на русском языке в связи со вступлением закона, по которому вся сфера услуг должна "говорить" на украинском.

Украинцы массово призывают обслуживать их в магазинах на русском языке в связи со вступлением закона, по которому вся сфера услуг должна "говорить" на украинском.

Начиная с 16 января, обслуживание потребителей становится возможным только на украинском языке. Это касается супермаркетов, ресторанов, интернет-магазинов, банков, кафе, АЗС, клиник и других заведений.

Обслуживание на русском и иных языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм будет грозить штраф в размере 6800 гривен (около 17 тысяч рублей).

Украинские предприниматели отмечают, что сфера услуг должна говорить на понятном для потребителя языке. По их мнению, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные.

Киевский политолог Михаил Павлив на своей странице в Facebook написал, чтобы все жители Украины везде и всегда требовали обслуживания на русском. Пользователи соцсетей поддержали его инициативу. Один из комментаторов отметил, что если кассир или официант откажутся общаться на русском, то из такого заведения лучше уходить.