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7:04   15 Января 2021
Армия

Северная Корея представила на параде новую баллистическую ракету

Северная Корея представила на параде новую баллистическую ракету

Северокорейские стратегические баллистические ракеты подводного базирования были представлены во время торжественного парада в столице КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.

Мероприятие проходило в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). Он продлился с 5 по 12 января.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информирует, что было представлено "самое мощное оружие в мире" — стратегические баллистические ракеты подводного базирования. Подчеркивается, что их демонстрировали на площади "одну за другой", показывая мощь вооруженных сил КНДР.

Агентство отмечает, что парад проходил на площади Ким Ир Сена. В нем принимал участие северокорейский лидер Ким Чен Ын. На мероприятии также были продемонстрированы новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.

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#ким чен ын #северная корея #баллистические ракеты

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