Северная Корея представила на параде новую баллистическую ракету

Северокорейские стратегические баллистические ракеты подводного базирования были представлены во время торжественного парада в столице КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.

Северокорейские стратегические баллистические ракеты подводного базирования были представлены во время торжественного парада в столице КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.

Мероприятие проходило в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). Он продлился с 5 по 12 января.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информирует, что было представлено "самое мощное оружие в мире" — стратегические баллистические ракеты подводного базирования. Подчеркивается, что их демонстрировали на площади "одну за другой", показывая мощь вооруженных сил КНДР.

Агентство отмечает, что парад проходил на площади Ким Ир Сена. В нем принимал участие северокорейский лидер Ким Чен Ын. На мероприятии также были продемонстрированы новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.