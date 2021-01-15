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6:53   15 Января 2021
Экономика

Аналитик оценил перспективы инвестиций в медь и серебро

Аналитик оценил перспективы инвестиций в медь и серебро

Развитие чистой энергетики приведет в будущем к повышенному спросу на медь и серебро. Перспективы инвестиций в эти металлы оценил аналитик Виталий Громадин.

Серебро, по словам эксперта, активно используется при производстве солнечных панелей. Медь нужна не только для линий электропередач, число которых может возрасти в два-три раза. Этот металл понадобится в процессе замены машин с двигателем внутреннего сгорания на электрокары.

"На медь будет дополнительно влиять экономическая ситуация, а также развитие 5G инфраструктуры и автоматизации производств, которые сложно представить без использования этого базового металла", — подчеркнул Громадин в беседе с агентством "Прайм".

Эксперты ранее определили наиболее выгодную валюту для инвестиций в нынешнем году. Речь идет о евро.

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#инвестиции #серебро #медь

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