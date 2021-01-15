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6:31   15 Января 2021
Политика

Госдеп США подтвердил свои угрозы компаниям за участие в "Северном потоке — 2"

Госдеп США подтвердил свои угрозы компаниям за участие в "Северном потоке — 2"

Госдепартамент США напомнил компаниям о санкциях за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Госдеп пригрозил компаниям дополнительными санкциями и риске санкций за продолжение работы с проектом. Ограничения касаются закона об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, сообщил представитель департамента, передает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство США в четверг или пятницу должно сообщить о компаниях, которые участвуют в реализации российского проекта. В списке будут строительные компании, страховые фирмы и предприятия, занимающиеся контролем строительного оборудования.

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#сша #санкции #СП-2

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