Госдеп США подтвердил свои угрозы компаниям за участие в "Северном потоке — 2"

Госдепартамент США напомнил компаниям о санкциях за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Госдепартамент США напомнил компаниям о санкциях за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Госдеп пригрозил компаниям дополнительными санкциями и риске санкций за продолжение работы с проектом. Ограничения касаются закона об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, сообщил представитель департамента, передает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство США в четверг или пятницу должно сообщить о компаниях, которые участвуют в реализации российского проекта. В списке будут строительные компании, страховые фирмы и предприятия, занимающиеся контролем строительного оборудования.