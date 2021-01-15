Блогер Варламов пожелал послу Южного Судана высылки из холодной Москвы

Задержанный в Южном Судане блогер Илья Варламов оскорбил посла этой страны в России Чол Тонг Маяй Джанга.

Задержанный в Южном Судане блогер Илья Варламов оскорбил посла этой страны в России Чол Тонг Маяй Джанга.

Варламова задержали в Южном Судане вместе с его женой Любовью, редактором "Медиазоны" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и предпринимателем Вадимом Гинзбургом. Россиян уже отпустили на свободу, решается вопрос об их возвращении.

Варламов оскорбил посла Южного Судана, назвав его "удивительным чудаком". Также стало известно, что ни блогер, ни его компания перед поездкой не обращались в посольство страны за визой. Дипломат призвал туристов обязательно оформлять визу в посольстве в Москве и получать подробную информацию о том регионе, в который они собираются отправиться, сообщает ФАН.

"Надеюсь, его вышлют в прекрасный Южный Судан из холодный Москвы", — прокомментировал Варламов заявление посла.

Блогер утверждает, что в Южном Судане к ним подошли военные, обыскали багаж и забрали пульт от дрона. Сам дрон был изъят еще в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Специалисты Центра нарушений прав человека напомнили о предупреждении департамента МИД РФ о запрете фото- и видеосъемки мостов, правительственных и армейских зданий в Южном Судане.

Либеральные СМИ в текстах о задержаниях встали на защиту Варламова, при этом не указывая детали его ареста. Однако ранее они проигнорировали случай с задержанием российских социологов Максимом Шугалеем и Самером Суэфйаном в Ливии.