Долг украинцев за коммунальные услуги вырос до 2,4 млрд долларов

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что общая сумма долга украинцев за коммунальные услуги достиг 2,4 миллиардов долларов.

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что общая сумма долга украинцев за коммунальные услуги достиг 2,4 миллиардов долларов.

Компромиссы и уступки, на которые идут власти Украины — мнимые и не стоит всерьез на них надеяться, передает ТАСС слова политика.

"Неподъемные тарифы по-украински — это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд гривен", — сообщил политик.

С начала 2021 года в разных районах страны люди протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги. Представители правящей партии "Слуга народа" привыкли к текущим тарифам, и не намерены что-то менять, несмотря на возрастающее недовольство народа, подчеркнул депутат.