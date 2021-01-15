Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:09   15 Января 2021
Армия

Новейшие танки Т-80БВМ поступили в распоряжение ВС РФ

Новейшие танки Т-80БВМ поступили в распоряжение ВС РФ

Министерство обороны РФ получило от Омского завода транспортного машиностроения новые танки Т-80БВМ.

Сообщение об этом поступило от пресс-службы концерна "Уралвагонзавод", сообщает ФАН. Перед поступлением на службу техника прошла испытания для контроля качества, состояния систем и механизмов.

Слаженная работа коллектива, по словам гендиректора АО "Омсктрансмаш" Игоря Лобова, позволит выполнить в срок все обязательства перед МО в рамках исполнения гособоронзаказа.

"Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению гособоронзаказа 2021 года", — отметил он.

Т-80БВМ стал модернизированной версией Т-80БВ. У боевой машины теперь возросла огневая мощь, повысилась защищенность и маневренность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#минобороны #танк #т-80бвм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров