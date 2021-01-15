Более 119 тысяч граждан в России списали долги через банкротство за 2020 год

Более 119 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей в России были признаны банкротами за прошлый год.

Более 119 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей в России были признаны банкротами за прошлый год.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, число прошедших процедуру банкротства в 2020 году увеличилось на 72,6 % по сравнению с 2019 годом.

В 94,5% случаев в 2020 году и в 90,7% — в 2019 году собственное банкротство инициировали сами граждане. Доля конкурсных кредиторов и ФНС России в качестве заявителей снизилась с 7,5% до 4,6% и с 1,7% до 1,0% соответственно.