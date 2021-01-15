Врачи рассказали способах восстановления печени после новогодних праздников

Условие, которые необходимо выполнить в первую очередь — отказаться от алкоголя. Таким мнением поделился врач-нарколог Алексей Казанцев.

Условие, которые необходимо выполнить в первую очередь — отказаться от алкоголя. Таким мнением поделился врач-нарколог Алексей Казанцев.

Кроме этого, после праздничных застолий необходимо принимать витамины группы В, аскорбинки и восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Кроме этого медик рекомендует пить больше минеральной воды и принимать в пищу щелочные продукты. Отказать на время стоит от жирной, острой и жареной еды.

Казанцев отметил, что срок восстановления будет зависеть от длительности празднеств. Чем дольше продолжалось веселье, тем дольше придется восстанавливать организм.