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3:17   15 Января 2021
Общество

Строительство "Северного потока — 2 " завершится в июне — Bloomberg

Строительство "Северного потока — 2 " завершится в июне — Bloomberg

Nord Stream 2 AG планирует завершить строительства газопровода "Северный поток — 2" в июне, сообщает Bloomberg.

Оператор проекта при помощи трубоукладчика "Фортуна" в декабре уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Укладка в водах Дании должна начаться 15 января.

Агентство со ссылкой на источники информирует, что Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство одной ветки в первой половине 2021 года — несмотря на американские санкции. Секция трубы может быть в целом уже завершена в июне, поскольку испытания должны уже начаться в пятницу.

Согласно данным Bloomberg, работы в Дании завершатся к концу мая. После этого судно приступит к укладке труб в водах Германии.

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#строительство #bloomberg #Северный поток — 2

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