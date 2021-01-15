Крым призывает Украину ответить за водную блокаду полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязан дать должную оценку устроенной Украиной водной блокаде Крыма.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязан дать должную оценку устроенной Украиной водной блокаде Крыма.

С таким заявлением выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он рассказал, что Украина полуостров отрезала от Северо-Крымского канала.

"Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе", — сказал РИА Новости Фикс.

Он добавил, что украинская сторона должна ответить и за другие введенные блокады в отношении Крыма. Например — энергетическую. Политик отметил, что было бы правильно, если Киев сам на себя подаст жалобу в ЕСПЧ и привлечет к ответственности всех виновных.