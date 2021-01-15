Путин в поздравлении СК отметил кристальную честность сотрудников

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета (СК) с десятилетием образования государственного органа.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета (СК) с десятилетием образования государственного органа.

Следователи ведут ответственную, сложную работу, имеющую огромное значение для страны и общества. Большинство следователей имеют такие качества, как настойчивость, принципиальность, кристальная честность и личная порядочность. Президент заявил, что сотрудники СК обеспечивают полноту предварительного расследования тем самым укрепляя доверие людей к судебной системе.

По словам российского лидера, независимый статус самостоятельного государственного органа позволил следователям вывести свою работу на новый качественный уровень.