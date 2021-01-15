Гинцбург назвал главную проблему Pfizer после смерти 23 норвежцев

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал летальные случаи в Норвегии, где недавно скончались 23 человека, привитые от коронавируса вакциной Pfizer.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал летальные случаи в Норвегии, где недавно скончались 23 человека, привитые от коронавируса вакциной Pfizer.

Гинцбург напомнил, что у РНК-вакцин, к которым относится препарат американской компании, имеются проблемы, связанные с безопасностью. И они до сих пор не решены.

"Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс", – подчеркнул ученый.

Компания Pfizer, по словам Гинцбурга, пыталась решить эту проблему. Ему неизвестно, смогли ли разработчики вакцины добиться успеха.