Володин обвинил США в попытке навязать свою вакцину странам Европы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что попытка США навязать Европе свою вакцину — это банальное зарабатывание денег на пандемии.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что попытка США навязать Европе свою вакцину — это банальное зарабатывание денег на пандемии.

США вытесняет с рынка другие вакцины, насаждая приобретение препарата производства Pfizer, сообщил депутат в эфире телеканала «Россия-24».

"Тем самым пытаются эту монополию удержать для того, чтобы на этом заработать. Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести", — заметил спикер.

Попытки монополизировать фармакологический рынок направления коронавирусной инфекции неприемлемо сейчас, в период пандемии, когда задача стран — помогать друг другу в борьбе с вирусом. Необходимо, наоборот, открыть рынок и дать возможность странам приобретать препараты и поставлять их в более нуждающиеся государства с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Это подтверждает реагирование общеевропейских международных структур на закупку китайской или российской вакцины какой-либо европейской страной — негативная, запретительная реакция. Государства Европы получат вакцину от США, заключил Володин, но не смогут добиться производства препарата и заплатят за каждую поставку высокую цену.

"Вот посмотрите, что такое свобода по их стандартам, и вот что такое подходы в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти", — заметил спикер.

Недавно социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом сообщил ФАН. После многочисленных просьб пользователей после сообщения о блокировке на официальном сайте РФПИ учетная запись была разблокирована. Администрация соцсети объяснила такие меры попыткой защитить аккаунт от несанкционированного входа.