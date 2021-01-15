Либеральная пресса избирательно заботится о судьбе россиян в Африке

Специалисты Центра нарушений прав человека проанализировали сообщения либеральных СМИ о задержании блогера Ильи Варламова, редактора "Медиазоны" Петра Верзилова в Южном Судане.

Специалисты Центра нарушений прав человека проанализировали сообщения либеральных СМИ о задержании блогера Ильи Варламова, редактора "Медиазоны" Петра Верзилова в Южном Судане.

13 января 2021 года россиян задержали в Южном Судане. Об этом быстро написал Варламов в своем блоге, а также подконтрольное Верзилову издание назвало задержание необоснованным. Многие либеральные СМИ растиражировали новость, не уточнив, что Консульский департамент МИД РФ на официальном сайте предупреждает о запрете фото- и видеосъемки мостов, правительственных и армейских зданий в Южном Судане. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Российские дипломаты смогли добиться освобождения своих граждан. Российские либеральные СМИ не стали объяснять причины и обстоятельства задержания даже после итогового рассказа Варламова. Арест был представлен безосновательным. Ни "Медиазона", ни Верзилов, ни Варламов не объяснили, почему они не ознакомились с законами африканских стран перед отправкой в путешествие. Блогер взял с собой дрон, планируя посетить Южный Судан, где подобная техника запрещена, после чего удивился, что пульт от него приняли за свидетельство наличия аппарата. Сам квадрокоптер изъяли в Уганде, однако это не навело туристов на мысль о возможных проблемах из-за оставшегося у них пульта.

Либеральные СМИ показали свою ангажированность, когда молчали о задержании россиян Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Ливии, которые были похищены боевиками и удерживались в частной тюрьме "Митига". Оппозиционная пресса не освещала и их историю возвращения в Россию. Своими действиями либеральные СМИ в очередной раз показали свою неспособность критически трактовать произошедшее.