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23:49   14 Января 2021
Общество

Аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter снова доступен для пользователей

Аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter снова доступен для пользователей

Доступ к ранее заблокированному аккаунту российской вакцины "Спутник V" в Twitter восстановлен.

На страницу снова могут зайти пользователи Сети и узнать последние и актуальные новости про вакцину. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Там также сообщили, что, по словам администрации соцсети, причиной блокировки стала попытка несанкционированного доступа к аккаунту из США.

Доступ к аккаунту ранее был закрыт. При попытке зайти на страницу вакцины пользователь видел сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.

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#twitter #аккаунт #блокировка

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