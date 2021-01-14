Аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter снова доступен для пользователей

Доступ к ранее заблокированному аккаунту российской вакцины "Спутник V" в Twitter восстановлен.

Доступ к ранее заблокированному аккаунту российской вакцины "Спутник V" в Twitter восстановлен.

На страницу снова могут зайти пользователи Сети и узнать последние и актуальные новости про вакцину. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Там также сообщили, что, по словам администрации соцсети, причиной блокировки стала попытка несанкционированного доступа к аккаунту из США.

Доступ к аккаунту ранее был закрыт. При попытке зайти на страницу вакцины пользователь видел сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.