СМИ: худрук "Ералаша" умер от последствий COVID-19

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни, сообщила его жена Екатерина Белоцерковская.

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни, сообщила его жена Екатерина Белоцерковская.

Грачевский длительное время боролся с COVID-19. Недавно сообщалось об ухудшении его состояния. Об этом пишет РЕН ТВ. Режиссер уже месяц находился в больнице. СМИ сообщали, что Грачевского 14 января были вынуждены ввести в медикаментозную кому из-за ухудшения его самочувствия.

Его супруга рассказала, что Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии. О его заражении коронавирусом стало известно 21 декабря. Режиссер с 9 января был подключен к аппарату ИВЛ. В этот же день его друг Владимир Долинский сообщал о стабилизации состояния знаменитого режиссера.

Владимир Долинский сообщал, что супруга Бориса Грачевского во время болезни мужа очень сильно заботилась о нем. По его словам, жена варила ему компоты, которые друг отвозил Грачевскому в больницу. Актера восхитила трогательная забота Белоцерковской о больном муже.