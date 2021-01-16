Jutarnji list предсказывает крупную «газовую войну» в Европе в 2021 году

Россия и США продолжат в 2021 году бороться друг с другом за право снабжать Европу газом, но к их борьбе присоединиться еще один игрок – Азербайджан, который проложил новые газопроводы.

Россия и США продолжат в 2021 году бороться друг с другом за право снабжать Европу газом, но к их борьбе присоединиться еще один игрок – Азербайджан, который проложил новые газопроводы.

Об этом рассуждает хорватский журналист Владо Вурушич, в материале, опубликованном в издании Jutarnji list.

Как напоминает автор, в Сербии был введен в эксплуатацию газопровод «Балканский поток», который является частью «Турецкого потока» и соединяет Венгрию и Болгарию. Благодаря «Балканскому потоку» у российского газового гиганта «Газпрома» появилась возможность поставлять голубое топливо на Балканы и в Центральную Европу.

При этом на хорватском острове Крк работает СПГ-терминал, принимающий американские танкеры со сжиженным природным газом.

«Американский СПГ предназначается не только для хорватского потребления. На него рассчитывают также Венгрия и Украина, а вскоре закупить его смогут и некоторые другие соседние страны. Венгрия закупает у "Газпрома" 11,2 миллиарда кубометров газа в год, но, "подключившись", к хорватскому терминалу она снизила бы свою зависимость от российского газа», — отмечает Вурушич.

В то же время на рынок, за который уже соперничают российский трубопроводный газ и американский СПГ, пробивается азербайджанское топливо. Ранее на текущей неделе премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что открытие азербайджанского «Трансадриатического газопровода» положит начало «диверсификации рынка газа».

По «Трансадриатическому газопроводу» (TAP), который представляет собой часть «Трансанатолийского газопровода» (TANAP), по Европе через территории Грузии, Турции, Болгарии, Греции и Албании, а также по морскому дну и территории Италии, будет идти азербайджанский газ.

При этом хорватский журналист напоминает, что Италия на данный момент является вторым по величине (после Германии) европейским покупателем российского газа. Но, получив азербайджанский газ, Италия, по мнению Вурушича, сможет покупать меньше газа у России.

Сложившуюся ситуацию с начинающейся в Европе крупной «газовой войной» в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал эксперт-энергетик Игорь Юшков, по словам которого, Россия еще с прошлого года конкурирует с Азербайджаном за поставки газа в Турцию, а в 2021 году им предстоит побороться сразу за несколько рынков.

Турция, напомнил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, на протяжении всего 2020 года пыталась выбить из «Газпрома» скидку на газ, ссылаясь на то, что может покрывать свои потребности в топливе за счет Азербайджана. Но сокращение поставок «Газпрома» было связано не с появлением другого поставщика, а с тем, что контракт «Газпрома» с Турцией был привязан к нефти.

«В то время как в первом полугодии цены на газ в Европе уже упали, а цены по контракту с "Газпромом" были высокими, потому что они высчитывались с конца 19 года. Поэтому в первом полугодии Турция закупала очень мало российского газа, им дешевле и проще было закупать у Азербайджана», — объяснил энергетик.

Но в целом по итогам 2020 года, уверен Юшков, Россия все равно сохранила лидирующие позиции на турецком газовом рынке, несмотря на появление конкурента в лице Баку.

Также Юшков напомнил, что Азербайджан по своему новому газопроводу уже поставляет по миллиарду кубометров газа в Болгарию и Грецию, а по заключенным контрактам на протянувшуюся до Италии ветку газопровода Баку поставит до 8 миллиардов кубов газа в год.

«Так что если мы говорим о конкуренции с Азербайджаном, то это исключительно четыре страны: Турция, Греция, Болгария и Италия. И тоже все будет зависеть от того, какие контракты мы заключим», — добавил энергетик.

При этом Россия не ждет, что Греция и Италия по политическим соображениям решат полностью отказаться от российского газа, чтобы перейти на азербайджанский, отметил Юшков в заключение. С Турцией же, по его словам, ситуация более сложная – Анкара может попытаться использовать газовую тему, чтобы давить на Москву.