Испанские СМИ: Украина ждет от ЕС "особого отношения" в вопросе вакцины от COVID-19

Власти Украины обращаются к ЕС с просьбой помочь в получении хоть какой-то вакцины от коронавируса. При этом они продолжают заявлять, что не намерены приобретать для украинцев российскую вакцину «Спутник V», которую в Киеве называют орудием «пропаганды».

Власти Украины обращаются к Евросоюзу с просьбой помочь в получении хоть какой-то вакцины от коронавируса. В то же время они продолжают заявлять, что не намерены приобретать для украинцев российскую вакцину «Спутник V», которую в Киеве называют орудием «пропаганды».

Об этом пишет испанское издание La Vanguardia, отмечая, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции и смертностью от COVID-19 на Украине очень сложная. Однако украинский президент Владимир Зеленский не собирается обращаться за помощью к Москве, несмотря на то, что власти России ранее выразили готовность помочь соседней стране.

С начала пандемии от коронавируса на Украине уже погибли около 20 тысяч человек. Ограничительные меры, введенные для сдерживания распространения пандемии, подтолкнули одну из беднейших стран Европы к рецессии, напоминает автор материала.

«На Украине до сих пор нет ни одной дозы вакцины, хотя страна рассчитывает вскоре получить ее через программу Covax. Эта программа проводится под руководством ООН, она призвана гарантировать бедным странам доступ к вакцине. Кроме того, Украина планирует закупить препарат у Китая», — говорится в статье.

Во время недавнего визита в Киев нового молдавского президента Майи Санду, Владимир Зеленский детально обсудил с коллегой тему вакцины от коронавируса. Украинский лидер заявил, в частности, что для стран «Восточного партнерства» — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — вопрос получения препарата от COVID-19 является принципиально важным.

«Странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание со стороны государств Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускорения поставки вакцин», — подчеркнул президент Украины.

При этом украинское правительство уже не раз отвечало отказом на просьбы представителей местной оппозиции приобрести эффективную и безопасную российскую вакцину.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина «Спутник V» якобы является «инструментом пропаганды», поэтому Киев никогда ею не воспользуется.

«Как член правительства я бы выступал против (приобретения российской вакцины), — заявил Кулеба журналисту, отвечая на соответствующий вопрос. — Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины».

В заключение испанский журналист напоминает, что на минувшей неделе 13 стран-членов Евросоюза уже обращались к Брюсселю с призывом помочь государствам, составляющим «Восточное партнерство», получить вакцину от коронавируса.