Аккаунт "Спутника V" разблокировали в Twitter после просьб подписчиков

Социальная сеть Twitter ограничила доступ к учетной записи российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Социальная сеть Twitter ограничила доступ к учетной записи российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Сейчас РФПИ разбирается в причинах произошедшего. Фонд отмечает, что через Twitter специалисты открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает.

Так, через Twitter они предложили компании AstaZeneca использовать один из компонентов российской вакцины. Стороны также договорились о проведении совместных клинических исследований, заявили в РФПИ.

Фонд попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и потребовать возвращения доступа к учетной записи. Позже появилась информация, что аккаунт был разблокирован. В соцсети объяснили блокировку попыткой несанкционированного доступа к нему с территории США.