В ЦАР могут установить памятник погибшим журналистам по инициативе Пригожина

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выступил с предложением оплатить установку памятника погибшим журналистам в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выступил с предложением оплатить установку памятника погибшим журналистам в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Соответствующий запрос был отправлен на имя министра культуры ЦАР Дьедоне Ндомате. Текст обращения был опубликован пресс-службой компании "Конкорд". Пригожин уверен, что эта инициатива послужит укреплением дружеских отношений между Россией и ЦАР. Он вкратце напомнил о произошедшем в 2018 году.

"Как вы, наверное, знаете, 30 июля 2018 года на территории ЦАР в 23 км от города Сибют (префектура Кемо) от рук неизвестных преступников погибли три российских журналиста: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко", — сообщил предприниматель.

Сегодня вооруженные силы ЦАР полностью контролируют эту территорию. Поэтому Пригожин и предложил установить памятник на месте гибели российских граждан. Монумент призван стать данью памяти жертвам вооруженного конфликта в африканском государстве, символом победы ЦАР в борьбе с бандитами и помощи со стороны России.

Пригожин выразил надежду, что Министерство культуры Центральноафриканской Республики не откажет ему в просьбе по установке памятника, имеющего настолько большое значение.

Ранее Пригожин пригласил журналиста Максима Шевченко в ЦАР для расследования убийства россиян.