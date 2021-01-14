Глава РЭО назвал способ повысить экологичность упаковок товаров

Экспертная дискуссия "Чистый город. Упаковка как глобальный вызов" состоялась в Москве. О ее итогах рассказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Экспертная дискуссия "Чистый город. Упаковка как глобальный вызов" состоялась в Москве. О ее итогах рассказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Сейчас из 61 млн тонн отходов около половины представляют собой упаковочные материалы, поделился он. В рамках встречи на Гайдаровском форуме спикер отметил, что их объемы ежегодно увеличиваются.

"Вечное столкновение двух интересов — маркетинговых и экологических — мешает решить проблему с экологичностью упаковки в сторону ее безопасности", — цитирует Буцаева телеканал "360".

Сейчас в рамках ТКО в новой концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров предусматривается новый подход к расчету ставок экологического сбора. По словам Буцаева, теперь чем менее "экологичной" будет упаковка, тем больше будет ставка экосбора.

Перечень экологических советов для детей "ДействуйЭкоЛогично!" недавно составили в Санкт-Петербурге. Советы предназначены для детей от шести до десяти лет.