Стариков предупредил о подготовке Эстонией «крестового похода» против РФ

Правящая коалиция Эстонии, состоявшая из Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и партии «Отечество», распалась в результате коррупционного скандала, и теперь России, возможно, придется испытать на себе нападки новых политических сил.

Правящая коалиция Эстонии, состоявшая из Центристской партии, национальной Консервативной народной партии (EKRE) и партии «Отечество», распалась в результате коррупционного скандала, и теперь России, возможно, придется испытать на себе нападки новых политических сил, которые придут к власти в Таллине.

Об этом в беседе с изданием «ПолитРоссия» рассказал политолог, эксперт по странам Балтии и главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

Как сообщалось ранее, в результате коррупционного скандала эстонский премьер-министр Юрсти Ратас подал в отставку, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд объявила, что формированием нового правительства займется Кая Каллас – лидер крупнейшей в республике оппозиционной Партии реформ.

При этом в Эстонии надеются, что пандемия коронавируса не помешает быстрому формированию нового кабинета министров.

Андрей Стариков, комментируя ситуацию, отметил, что коррупционный скандал в Эстонии ударил сразу по нескольким политическим объединениям, при чем националисты EKRE пострадали от него даже больше, чем центристы, несмотря на то, что в коррупции обвинили именно Центристскую партию. Хотя еще недавно у националистов на руках были «все карты» — в частности, консенсус на референдуме, который, помимо политических бонусов, давал им огромное число электоральных очков. Но теперь у них больше нет этого преимущества.

На протяжении последних четырех лет в Эстонии, по словам Андрея Старикова, можно было наблюдать политическую стагнацию – парламент не проводил необходимых политических реформ и никак не развивался.

То, что происходит там сейчас, совершается в рамках политической и межпартийной борьбы. Очевидным победителем из ситуации, в которой есть две откровенно проигравших партии, выходит лишь Партия реформ. Но теперь, после смены правящей партии, есть надежда, что парламент Эстонии наконец перестанет «гоняться за собственным хвостом», и страна придет к балансу.

Центристы скорее всего больше не будут входить в правящую коалицию, и туда могут войти антироссийские силы. В условиях, когда можно больше не размениваться на внутренние конфликты, эти силы смогут уделить больше внимания «внешнеполитическим гадостям», опасается политолог.

«Например, усилят давление на Россию и будут более видно соучаствовать в "крестовом походе" Прибалтийских стран против белорусского политического режима, — предположил Андрей Стариков в заключение. — Нам была весьма выгодна эта непонятная сборная солянка правящей коалиции, которая сегодня распалась. Она была с какими-то внутренними спорами и склоками, и они не сильно нам вредили и мешали».

Сейчас же, по его словам, эта благоприятная для России ситуация может измениться в худшую сторону.