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20:54   14 Января 2021
Политика

Глава МИД Украины заявил об отсутствии напряжения в отношениях с Вашингтоном

Глава МИД Украины заявил об отсутствии напряжения в отношениях с Вашингтоном

Киев не ощущает напряжения в отношениях с Вашингтоном. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Незалежной высказался об отношениях с американской стороной на фоне недавних санкций. Минфин США ввел ограничения против граждан и организаций Украины из-за вмешательства в президентские выборы. Семь человек и четыре информационных ресурса подверглись санкциям. Однако Кулеба заявил, что не ощущает напряжения в диалоге с Вашингтоном.

По словам министра, Украина непричастна к вмешательству во внутренние дела США. Страна не будет этого делать, подчеркнул Кулеба в своем комментарии. МИД Незалежной вел трансляцию его выступления на официальной странице в Facebook.

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#сша #украина #кулеба

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