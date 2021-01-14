Украинский блогер рассказал о восстановлении рек и озер Крыма

Дожди в Крыму повлияли на уровень рек на полуострове. Водопад Учан-Су возле Ялты снова стал полноводным.

Дожди в Крыму повлияли на уровень рек на полуострове. Водопад Учан-Су возле Ялты снова стал полноводным.

Украинский блогер Тамир Шейх показал процесс восстановления водных объектов в Крыму. Он несколько лет назад переехал на полуостров из Киева.

Благодаря дождю в горах расширяются притоки реки Черная. Она питает главное водохранилище Севастополя. В Большом каньоне Крыма наполняются озера и "ванны молодости". Блогер прокомментировал процесс восстановления.

"Огромным потоком вода устремилась в это самое Чернореченское водохранилище. Прошу заметить, что все реки одновременно устремились в это водохранилище", — пояснил Тамир Шейх.

Он рассказал о красоте явления. Вода выходит из-под земли, а далее мощными потоками устремляется к Чернореченскому водохранилищу, пояснил блогер.