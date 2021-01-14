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20:54   14 Января 2021
Общество

Регистрацию на конкурс "Мастера гостеприимства" продлили до 31 января

Регистрацию на конкурс "Мастера гостеприимства" продлили до 31 января

Подавать заявки на регистрацию во всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" можно будет до 31 января, сообщили в пресс-службе организаторов проекта.

Решение продлить прием заявок приняли из-за большой активности участников. Организаторы предоставили возможность для всех представителей отрасли гостеприимства успеть пройти регистрацию на сайте конкурса. Период заявочной кампании пришелся на предпраздничные дни и новогодние праздники. Поэтому поступили обращения с просьбами продлить срок подачи заявлений, рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

Любой желающий участвовать в проекте должен сделать первое задание, которое предполагает творческую составляющую. Участники должны снять видеоролик с приглашением в любимое место России. Авторы видео получат в качестве приза увлекательные туры по стране.

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