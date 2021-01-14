Регистрацию на конкурс "Мастера гостеприимства" продлили до 31 января

Подавать заявки на регистрацию во всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" можно будет до 31 января, сообщили в пресс-службе организаторов проекта.

Подавать заявки на регистрацию во всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" можно будет до 31 января, сообщили в пресс-службе организаторов проекта.

Решение продлить прием заявок приняли из-за большой активности участников. Организаторы предоставили возможность для всех представителей отрасли гостеприимства успеть пройти регистрацию на сайте конкурса. Период заявочной кампании пришелся на предпраздничные дни и новогодние праздники. Поэтому поступили обращения с просьбами продлить срок подачи заявлений, рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

Любой желающий участвовать в проекте должен сделать первое задание, которое предполагает творческую составляющую. Участники должны снять видеоролик с приглашением в любимое место России. Авторы видео получат в качестве приза увлекательные туры по стране.