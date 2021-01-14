Попытка скопировать российские вертолеты обернулась для Китая провалом

Китай импортировал десятки вертолетов Ми-17 и Ми-171, но отказался от идеи их скопировать. Хотя технические возможности этого позволяют, пишет Sohu.

Китай в последние годы уделяет большое внимание выпуску транспортных вертолетов, однако в стране до сих пор популярны советские и российские машины. Количество последних так велико, что без них сложно представить современные китайские вертолетные парки.

Ранее стало известно о намерении Китая закупить новую партию российских вертолетов Ми-171, сообщает издание Sohu. По мнению китайских аналитиков, машины российского производства продолжают оставаться главной опорой региональных транспортных перевозок.

«Их крайне сложно заменить китайскими аналогами», — отмечает Sohu.

Впрочем, из-за большого спроса на вертолетную технику, китайская промышленность научилась создавать копии иностранных машин. В частности, многоцелевой вертолет Changhe Z-8 является лицензионным аналогом французского Sud-Aviation SA.321.

Китай импортировал десятки вертолетов Ми-17 и Ми-171, но отказался от идеи их скопировать, хотя технические возможности этого позволяют. Причина в том, что габариты российских вертолетов существенно превосходят западные аналоги, и поэтому их серийное производство сопровождено некоторыми трудностями. По данным Sohu, из-за этой особенности попытка копирования обернулась бы для КНР провалом.

Высота веотолета Ми-17, составляет более пяти метров. Она оказалась несовместимой с размерами грузового отсека китайских военно-транспортных самолетов. Для транспортировки Ми-17 потребовалась бы разборка их винтовой системы, ее пришлось бы доставлять отдельно от самого корпуса.

В этой связи в Пекине предпочли сосредоточиться на сборке аналогов из США и Франции. Последние имеют более компактные размеры, поэтому с их перемещением не возникает проблем. Копирование российских вертолетов, в свою очередь, было признано бессмысленной затеей, заключили эксперты Sohu.