Украинский телеканал пройдет внеплановую проверку из-за защиты русскоговорящих

Телеканал NewsOne подвергнется внеплановой проверке Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания из-за слов гостя о защите русскоговорящего населения.

Телеканал NewsOne подвергнется внеплановой проверке Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания из-за слов гостя о защите русскоговорящего населения.

Нацсовет обратил внимание на участие заслуженного журналиста Незалежной Вячеслава Пиховшека в телепередаче. Гость программы "Эпицентр украинской политики" высказался о необходимости защищать русскоязычных граждан страны в эфире 4 января. Нацсовет намерен проверить телеканал на соблюдение законодательных норм о разжигании межнациональной розни, говорится в заявлении пресс-службы регулятора.

Высказывания Пиховшека якобы имеют признаки ненависти и нетерпимости. Нацсовет планирует обратиться в комиссию по журналистской этике и к языковому омбудсмену Украины, пишет РИА Новости.