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20:26   14 Января 2021
Общество

"Вымпелком" получил крупный штраф за назойливую рекламу

"Вымпелком" получил крупный штраф за назойливую рекламу

Компанию "Вымпелком", которой принадлежит торговая марка "Билайн", оштрафовали на 1 млн рублей за систематическое нарушение требований законодательства о рекламе.

Представители Управления Федеральной антимонопольной службы сообщили о наложении крупного штрафа на российскую телекоммуникационную компанию. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что "Вымпелком", предоставляющий услуги под брендом "Билайн", распространял рекламу без согласия клиентов. Сумма штрафа составила 1 млн рублей.

Ранее телекоммуникационную компанию уже наказывали за систематические нарушения законодательства о рекламе. По постановлениям других территориальных управлений ФАС "Вымпелком" выплатил более 3 млн рублей.

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