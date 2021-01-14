"Вымпелком" получил крупный штраф за назойливую рекламу

Компанию "Вымпелком", которой принадлежит торговая марка "Билайн", оштрафовали на 1 млн рублей за систематическое нарушение требований законодательства о рекламе.

Компанию "Вымпелком", которой принадлежит торговая марка "Билайн", оштрафовали на 1 млн рублей за систематическое нарушение требований законодательства о рекламе.

Представители Управления Федеральной антимонопольной службы сообщили о наложении крупного штрафа на российскую телекоммуникационную компанию. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что "Вымпелком", предоставляющий услуги под брендом "Билайн", распространял рекламу без согласия клиентов. Сумма штрафа составила 1 млн рублей.

Ранее телекоммуникационную компанию уже наказывали за систематические нарушения законодательства о рекламе. По постановлениям других территориальных управлений ФАС "Вымпелком" выплатил более 3 млн рублей.