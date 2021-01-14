Первый онкобольной получил прививку от коронавируса в Подмосковье

Первый пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии получил прививку от коронавируса в центральной городской больнице Домодедова, сообщил главный врач Андрей Осипов.

Первый пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии получил прививку от коронавируса в центральной городской больнице Домодедова, сообщил главный врач Андрей Осипов.

Медик доложил об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В больнице стартовала вакцинация для пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся в стационаре на плановом лечении. За два дня до выписки врачи делают прививку от коронавируса, а затем наблюдают за состоянием пациента. Перед тем, как отправиться домой, он получает рекомендации, а также записывается на повторный прием через 21 день.

"Первый раз вчера вакцинировали онкологического пациента в стадии ремиссии — это развиваем", – рассказал Осипов.

Этому пациенту диагностировали рак предстательной железы в ремиссии, сообщает телеканал "360". Перед вакцинацией специалисты ознакомились с медицинской документацией.