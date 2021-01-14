Москвичи могут вернуться к нормальной жизни без коронавируса уже в мае, считает мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичи могут вернуться к нормальной жизни без коронавируса уже в мае, считает мэр столицы Сергей Собянин.

Однако это возможно в том случае, если население будет прививаться от новой инфекции. Что касается снижения заболеваемости, то оно может произойти раньше, в конце января или в феврале.

"Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май", — подчеркнул градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".

Согласно последним данным, которые привел оперштаб, за минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 24 763 человек. Выздоровели 27 956 человек, а умерли 570 пациентов с COVID-19.