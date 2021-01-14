Переболевших COVID-19 москвичей ждут послабления в ограничительных мерах

Столичные власти разрабатывают систему льгот и послаблений для жителей Москвы, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Столичные власти разрабатывают систему льгот и послаблений для жителей Москвы, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, люди, выздоровевшие от COVID-19, крайне редко повторно заболевают. Сейчас власти Москвы консультируются с врачами, сотрудниками транспортных компаний, IT-специалистами, чтобы разработать систему льгот в городской среде. Благодаря ей люди с антителами к коронавирусу смогут рассчитывать на послабления ограничительных мер в транспорте, организациях и учреждениях на территории столицы.

Собянин также подписал указ о возобновлении проведения занятий в московских школах в очном формате с 18 января. С этого же дня социальные карты учащихся разблокируют.