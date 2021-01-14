Задушившему хозяйку БДСМ-студии петербуржцу огласили приговор

Случайно задушивший возлюбленную во время секса петербуржец получил 1,5 года исправительных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Случайно задушивший возлюбленную во время секса петербуржец получил 1,5 года исправительных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Владелица БДСМ-студии на набережной Обводного канала погибла во время интимной близости — ее партнер перестарался и задушил до смерти. Он полностью признал вину и активно помогал следствию.

По версии правоохранителей, в июле прошлого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и слишком сильно дернул за ошейник, который был надет на шею его девушки. Он попытался помочь ей и сразу же вызвал скорую помощь, но было слишком поздно.

Суд учел все обстоятельства и приговорил обвиняемого к исправительным работам и удержанием 15% заработка в доход государства.