России и Украине необходимо договариваться по Крымскому полуострову, чтобы решить все проблемы, заявил экс-глава государства Леонид Кравчук.

России и Украине необходимо договариваться по Крымскому полуострову, чтобы решить все проблемы, заявил экс-глава государства Леонид Кравчук.

Он призвал прийти к решению имеющихся проблем с помощью переговоров и компромиссов. Помимо этого, экс-президент Украины отметил, что на протяжении семи лет не удается достичь решения конфликта в Донбассе.

"Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности<...>Украина готова к компромиссам", — подчеркнул Кравчук.

Между тем именно украинская сторона перекрыла жителям полуострова доступ к воде. Он добавил, что международное сообщество не считает присоединение региона к России добровольным.