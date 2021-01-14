В Совете Федерации не поддержали инициативу об отмене ОГЭ и ЕГЭ

Ранее в Госдуме начали готовить законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ для выпускников 9 класса.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова не поддержала инициативу депутатов Госдумы об отмене ОГЭ после девятого класса. Об этом она заявила на пресс-конференции «Как изменится система образования в России из-за последствий пандемии», проводимой Медиагруппой «Патриот» 14 января.

Ранее стало известно, что Госдума готовит законопроект о том, чтобы отменить обязательную сдачу ОГЭ после девятого класса. Документ рассмотрят весной 2021 года. Об этом газете «Известия» заявил зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

В Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ОГЭ после девятого класса. По словам зампредседателя комитета по образованию и науке Максима Зайцева, соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение весной 2021 года.https://t.co/sCpyr06GhM pic.twitter.com/72bGHD7F4Y — Уралинформбюро (@uralinform) January 14, 2021

По словам Зайцева, экзамен оставят только для тех школьников, которые намерены переходить в колледжи и техникумы. В будущем депутаты планируют выступить за полную отмену ОГЭ, а затем и ЕГЭ. По мнению Зайцева, такие экзамены не проверяют реальные знания учеников, а только лишь оценивают их навыки, полученные при подготовке.

Гумерова напомнила, что такая практика изначально была введена на период коронавирусной инфекции. Однако необходимости в том, чтобы отменить ОГЭ и ЕГЭ на постоянной основе, сенатор не видит.

«Несмотря на вопросы к ЕГЭ, за эти годы он стал понятным прозрачным инструментом оценки знаний. Он уравнял возможности ребенка, сделав его мобильным, поступать в вузы по всей стране. Я не являюсь сторонником инициативы. Ведь результаты ЕГЭ действительны несколько лет. Если сегодня не желает поступать в вуз, через год желание может возникнуть», — выразила мнение Гумерова.

При этом с помощью ОГЭ можно проверить знания тех, кто закончил девятый класс, продолжила сенатор.

«По ОГЭ — это тоже единый инструмент. Он вполне прижился, технологии отработаны. Нужно оценить знания тех, кто закончил девятый класс», — сказала политик.

Инициативу Зайцева оценили и в Рособрнадзоре. По заявлению ведомства, вопрос об отмене госэкзаменов для выпускников девятых классов школ не рассматривается.

Рособрнадзор высказался против отмены ОГЭ https://t.co/Wg49SnTPgO — Ведомости (@Vedomosti) January 14, 2021

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что еще не познакомились с проектом документа. Однако орган пообещал подготовить собственную позицию по этому вопросу. Кроме того, в Рособрнадзоре также заявили, что необходимости в отмене ОГЭ или введении его альтернативы нет, потому что это может привести к снижению показателей успеваемости.