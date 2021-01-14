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19:22   14 Января 2021
Россия

В Совете Федерации не поддержали инициативу об отмене ОГЭ и ЕГЭ

В Совете Федерации не поддержали инициативу об отмене ОГЭ и ЕГЭ

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова не поддержала инициативу депутатов Госдумы об отмене ОГЭ после девятого класса. Об этом она заявила на пресс-конференции «Как изменится система образования в России из-за последствий пандемии», проводимой Медиагруппой «Патриот» 14 января.

Ранее стало известно, что Госдума готовит законопроект о том, чтобы отменить обязательную сдачу ОГЭ после девятого класса. Документ рассмотрят весной 2021 года. Об этом газете «Известия» заявил зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

По словам Зайцева, экзамен оставят только для тех школьников, которые намерены переходить в колледжи и техникумы. В будущем депутаты планируют выступить за полную отмену ОГЭ, а затем и ЕГЭ. По мнению Зайцева, такие экзамены не проверяют реальные знания учеников, а только лишь оценивают их навыки, полученные при подготовке.

В Совете Федерации не поддержали инициативу об отмене ОГЭ и ЕГЭ

Гумерова напомнила, что такая практика изначально была введена на период коронавирусной инфекции. Однако необходимости в том, чтобы отменить ОГЭ и ЕГЭ на постоянной основе, сенатор не видит.

«Несмотря на вопросы к ЕГЭ, за эти годы он стал понятным прозрачным инструментом оценки знаний. Он уравнял возможности ребенка, сделав его мобильным, поступать в вузы по всей стране. Я не являюсь сторонником инициативы. Ведь результаты ЕГЭ действительны несколько лет. Если сегодня не желает поступать в вуз, через год желание может возникнуть», — выразила мнение Гумерова.

При этом с помощью ОГЭ можно проверить знания тех, кто закончил девятый класс, продолжила сенатор.

«По ОГЭ — это тоже единый инструмент. Он вполне прижился, технологии отработаны. Нужно оценить знания тех, кто закончил девятый класс», — сказала политик.

В Совете Федерации не поддержали инициативу об отмене ОГЭ и ЕГЭ

Инициативу Зайцева оценили и в Рособрнадзоре. По заявлению ведомства, вопрос об отмене госэкзаменов для выпускников девятых классов школ не рассматривается.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что еще не познакомились с проектом документа. Однако орган пообещал подготовить собственную позицию по этому вопросу. Кроме того, в Рособрнадзоре также заявили, что необходимости в отмене ОГЭ или введении его альтернативы нет, потому что это может привести к снижению показателей успеваемости.

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