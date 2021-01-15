Несмотря на неприкрытый саботаж «красного барина», коллектив муниципальной средней школе Совхоза им. Ленина успешно организует учебный процесс для более, чем 900 своих учеников.

Школа в поселке Совхоза имени Ленина давно переполнена. Она строилась еще во времена СССР и рассчитана всего на 500 учеников. Сегодня в ней учится в два раза больше детей. Негативная ситуация сложилась в результате бездумной застройки земель совхоза миллиардером-махинатором Павлом Грудининым. До какого-то момента он оказывал школе небольшую помощь, но осенью 2020 года перестал делать даже это.

В сентябре минувшего года Грудинин отказался выполнять ранее взятые на себя обязательства по подписанному им же договору спонсорской помощи. Речь шла о предоставлении автобусов для перевозки детей в бассейн соседней Развилки: как подлинный «хозяин» данного слова миллиардер попросту сделал вид, что не подписывал никаких документов, а заявки, которые завучи отдавали охранникам и секретарям олигарха, «загадочным образом» терялись.

Обман Грудинина с автобусами для детей быстро раскрылся: СМИ неустанно стыдили жадного коммерсанта. Одновременно на помощь школе пришел главный акционер ЗАО «Совхоз имени Ленина» - компания «РОТА-АГРО». Предприниматели смогли в короткий срок решить вопрос с автобусами, занятия в бассейне для детишек возобновились.

«РОТА-АГРО» решила не пускать вопросы помощи жителям поселка на самотек. Во второй половине года компания и местное общественное движение «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» провело несколько масштабных акций: снабжали нуждающиеся семьи овощными наборами, оказывали адресную помощь инвалидам и пенсионерам. Например, для мальчика с ДЦП купили новую современную коляску. Местная библиотека получила большой набор новых книг. В поселке работает бесплатная юридическая консультация.

Перед Новым годом школа получила в дар оборудование почти на 3 миллиона рублей: теперь в распоряжении учебного заведения есть ноутбуки, проекторы с экранами, новейшие системные блоки и принтеры, а также антивирусное ПО и устройства для обеззараживания воздуха и бесконтактной дезинфекции рук.

«Рабочее место учителя, оборудованное компьютером и проектором, сделает учебный процесс ярче, интереснее. Увеличит информационную плотность занятий по принципу: «лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать», — рассказала директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина» Наталья Андреева. — Использование МФУ позволит каждому учителю оперативно сканировать, распечатывать большой объем раздаточного учебно-методического материала к урокам. А бактерицидные рециркуляторы и бесконтактные дозаторы для антисептиков станут незаменимыми помощниками для профилактики распространения инфекций».

К сожалению, местным жителям уже нельзя рассчитывать на помощь со стороны «клубничного олигарха» Павла Грудинина. За последнее время он умудрился закрыть клуб пенсионеров «Золотая осень». Не работает в поселке прекрасный детский парк «Лукоморье». Местный малый и средний бизнес страдает от бесконечных отключений света и отопления, которые организует миллиардер-махинатор. Огромные претензии у людей к управляющей компании Павла Грудинина, которая является монополистом в сфере ЖКХ поселка.

Серьезное противостояние развернулось между Павлом Грудининым и общественным движением «За совхоз! За людей! За достойное будущее!», когда последнее вступилось за муниципальный Центр культуры, который Павел Грудинин тоже решил выкинуть на улицу. В ДК, по приказу «красного барина» Грудинина отключили свет. В результате 600 детей не могут заниматься в бесплатных кружках, а решение суда Павел Грудинин выполнять не хочет.