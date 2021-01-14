США усилят контроль над технологиями для защиты от иностранных разведслужб

Минторг США ужесточает контроль за экспортом американских технологий во избежание их попадания в руки иностранных военных и разведчиков.

Минторг США ужесточает контроль за экспортом американских технологий во избежание их попадания в руки иностранных военных и разведчиков.

Особенно американское бюро промышленности и безопасности министерства торговли опасаются, если технологии Соединенных Штатов попадут в Китай, Кубу, Россию, Венесуэлу и страны, поддерживающие терроризм. Также в профильном ведомстве сообщили об усилении контроля над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.

В США отмечают, что нововведения коснутся не только поставок, но и других услуг — сервисного обслуживания, ремонта и модернизации. Новые ограничения вступают в силу 16 марта 2021 года.

"Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других, поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности", — заявил министр труда США Уилбур Росс.

В список особо ограниченных организаций по части поставок вошли Главное управление Генштаба российской армии (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведорганизация Корпуса стражей исламской революции Ирана и разведподразделение "Артеш" из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.