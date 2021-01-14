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18:57   14 Января 2021
Технологии

США усилят контроль над технологиями для защиты от иностранных разведслужб

США усилят контроль над технологиями для защиты от иностранных разведслужб

Минторг США ужесточает контроль за экспортом американских технологий во избежание их попадания в руки иностранных военных и разведчиков.

Особенно американское бюро промышленности и безопасности министерства торговли опасаются, если технологии Соединенных Штатов попадут в Китай, Кубу, Россию, Венесуэлу и страны, поддерживающие терроризм. Также в профильном ведомстве сообщили об усилении контроля над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.

В США отмечают, что нововведения коснутся не только поставок, но и других услуг — сервисного обслуживания, ремонта и модернизации. Новые ограничения вступают в силу 16 марта 2021 года.

"Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других, поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности", — заявил министр труда США Уилбур Росс.

В список особо ограниченных организаций по части поставок вошли Главное управление Генштаба российской армии (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведорганизация Корпуса стражей исламской революции Ирана и разведподразделение "Артеш" из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.

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