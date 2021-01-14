Сенатор назвал условие, когда следует отменять занятия в школах из-за сильных морозов

В ряде регионов России из-за аномальных морозов отменили учебу.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова объяснила, зачем образовательные учреждения до сих пор отменяют занятия из-за морозов. Об этом она рассказала на пресс-конференции «Как изменится система образования в России из-за последствий пандемии», проводимой Медиагруппой «Патриот» 14 января.

В ряде школ Уральского федерального округа из-за сильных морозов отменили занятия. Как сообщили в челябинской администрации, уроков не будет для всех учеников с 1 по 11 классы. На тот момент ожидалось понижение температуры на 40 градусов ниже нуля.

По словам Гумеровой, региональные власти исходят из местной специфики. Как она отметила, все зависит от расстояния до того или иного образовательного учреждения.

«Мне кажется, что обязательно нужно учитывать местную специфику. Если школа находится в шаговой доступности (5-7 минут), это не проблема при ситуации, когда очень морозная погода. Бывает так, что в современном микрорайоне отсутствует школа, и нужно добираться на транспорте, пешком. В сильные морозы это опасно для здоровья», — отметила российский сенатор.

Кроме того, Гумерова обратила внимание, что зачастую в морозную погоду даже школьные автобусы не спасают ситуацию.

«Я училась в сельской местности. Школьного автобуса не было. В минус 30 мы два-три дня не посещали занятия. Эти решения нужно принимать с учетом отдаленности. Такие моменты имеют место быть. При сильных морозах школьный автобус может тоже не выдерживать. Есть оправданные рекомендации», — подытожила политик.

Также из-за аномальных морозов отменили занятия в Магнитогорске, Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе и Нягани.