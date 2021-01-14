Психолог рассказал, как не допустить проблем со здоровьем на удаленке

Проблем со здоровьем не возникает на удаленной работе у тех, кто сформировал у себя правильные привычки. Такое мнение выразил психолог Михаил Хорс.

Проблем со здоровьем не возникает на удаленной работе у тех, кто сформировал у себя правильные привычки. Такое мнение выразил психолог Михаил Хорс.

Работник, находящийся на дистанционке, должен уметь правильно распределять свое время и делать регулярные перерывы. Тогда домашняя обстановка никак не скажется на его состоянии. Эксперт прокомментировал заявление Минтруда РФ о том, что более 3,5 млн россиян до сих пор работают в удаленном формате.

Психолог рекомендует на протяжении всего дня уделять время физической активности и пробовать контролировать свой стресс. При наличии этих привычек проблем со здоровьем не будет ни дома, ни в офисе.

"И здоровье его от этого не пошатнется, может, даже наоборот, не будет проводить время в дороге туда-обратно", – рассказал эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Домашний режим также позволит чаще высыпаться, а правильный сон является ключевой здоровой привычкой. Качество жизни на удаленке может измениться у тех, кто склонен к обжорству и алкоголизму.