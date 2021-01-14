Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:48   14 Января 2021
Общество

Психолог рассказал, как не допустить проблем со здоровьем на удаленке

Психолог рассказал, как не допустить проблем со здоровьем на удаленке

Проблем со здоровьем не возникает на удаленной работе у тех, кто сформировал у себя правильные привычки. Такое мнение выразил психолог Михаил Хорс.

Работник, находящийся на дистанционке, должен уметь правильно распределять свое время и делать регулярные перерывы. Тогда домашняя обстановка никак не скажется на его состоянии. Эксперт прокомментировал заявление Минтруда РФ о том, что более 3,5 млн россиян до сих пор работают в удаленном формате.

Психолог рекомендует на протяжении всего дня уделять время физической активности и пробовать контролировать свой стресс. При наличии этих привычек проблем со здоровьем не будет ни дома, ни в офисе.

"И здоровье его от этого не пошатнется, может, даже наоборот, не будет проводить время в дороге туда-обратно", – рассказал эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Домашний режим также позволит чаще высыпаться, а правильный сон является ключевой здоровой привычкой. Качество жизни на удаленке может измениться у тех, кто склонен к обжорству и алкоголизму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #привычки #коронавирус #удаленка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров