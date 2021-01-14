Директор лицея оценил идею депутатов отменить ОГЭ и ЕГЭ

Решение об отмене ОГЭ должно быть принято коллективно, учитывая мнение педагогов, родителей и детей, считает Константин Тхостов.

В Госдуме готовят законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса. Документ вынесут на рассмотрение весной 2021 года, рассказал газете «Известия» зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Экзамен хотят оставить только для тех школьников, кто планирует переходить в колледжи и техникумы. В перспективе депутаты рассматривают полную отмену ОГЭ, а затем и отмену ЕГЭ, отметил Зайцев. По его словам, эти экзамены не направлены на проверку реальных знаний учеников, а лишь на оценку навыков, полученных при подготовке.

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что решение об отмене ОГЭ должно быть принято коллективно, учитывая мнение педагогов, родителей и детей.

«Чем ближе будет дата выборов в Госдуму, тем с большим количеством инициатив мы будем сталкиваться. Главное, чтобы они не носили популистский характер. Инициативы, связанные с детьми — это стратегия развития государства. .Они должны быть взвешены и пройти всесторонне обсуждение профессионального сообщества. Я подразумеваю и родителей, и педагогическое сообществ. И в первую очередь, самих детей.Они имеют право голоса.», — высказался Тхостов.

Государственная итоговая аттестат должна изменяться в зависимости от запросов общества, считет Тхостов. Это же касается и экзаменов за 11 класс, отметил эксперт.

«Если мы затронем формат ЕГЭ, то его формат говорит о том, что это вступительный экзамен. Он нужен тем кто решил связать будущее с вузом. Зачем его делать обязаловкой для всех выпускников? Опыт 2020 года полазал, что замотивированные на максимальный балл для поступления ребята не страдают. Ребята, который захотели связать жизнь с профессиональным образованием спокойно получают аттестат, уходят в профтех и полнят ряды рабочих масс, которые формируют будущее экономики», — рассуждает Тхостов.

Член регионального штаба ОНФ считает, что сейчас государству необходимо прийти к единому решению о сохранении ОГЭ. Эксперт отмечает, что подобная система хоть и действенная, но устаревшая. Впрочем, без оценки обоснованности выборы учеником профтехучилища тоже обойтись нельзя, считает директор лицея.

«Аттестат за 9 класс— это исторически сложившаяся норма советской школы .У нас было обязательное восьмилетнее образование. Получив итоговый аттестат, человек мог решить, оставить его и продолжить обучение до 10 класса или пойти в профтехучилище. Тогда это было обязательным. Сейчас этот документ носит исторический характер, никакой юридической силы он не имеет», — заключил гость эфира.

Рособрнадзор выступил против отмены ОГЭ В ведомстве отметили, что при отмене ОГЭ показатели результатов обучения могут быть снижены https://t.co/xmdtnBtaJf — Business FM (@Radio_BFM) January 14, 2021

Инициативу Зайцева прокомментировали в Рособрнадзоре. По заявлению ведомства, вопрос об отмене государственных экзаменов для выпускников девятых классов школ не рассматривается.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — заявили в ведомстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что еще не познакомились с проектом документа. Однако орган пообещал подготовить собственную позицию по этому вопросу. Кроме того, в Рособрнадзоре также заявили, что необходимости в отмене ОГЭ или введении его альтернативы нет, поскольку это может привести к снижению показателей успеваемости.