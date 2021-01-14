Более 20 норвежцев умерли после вакцинации Pfizer

Результатом прививки от коронавируса стала смерть 23 граждан Норвегии.

Результатом прививки от коронавируса стала смерть 23 граждан Норвегии.

Информацию о гибели вакцинированных препаратом Pfizer подтвердили на официальном портале норвежского агентства лекарственных средств.

Причины смерти жителей Норвегии выясняются специалистами. Отмечается, что 13 смертельных случаев уже изучены, осталось исследовать оставшиеся десять. По словам сотрудников агентства, Pfizer мог вызвать побочные эффекты, которые, в свою очередь, привели к "более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний".

Вакцинация в Норвегии стартовала 27 декабря. Первыми гражданами, получившими препарат, стали жители домов престарелых в Осло.