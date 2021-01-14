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18:35   14 Января 2021
Политика

Президенту Турции Эрдогану сделали прививку от коронавируса

Президенту Турции Эрдогану сделали прививку от коронавируса

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался первой дозой препарата от коронавирусной инфекции. Об этом в Telegram сообщил сам глава государства.

Уточняется, что Эрдогану сделали прививку в городской больнице Анкары. В официальном Telegram-канале президент написал, что "тоже сделал прививку".

Накануне глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайского производства.

В четверг Турция приступила к первому этапу массовой вакцинации населения от COVID-19.

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#эрдоган #прививка #коронавирус

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