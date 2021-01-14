Президенту Турции Эрдогану сделали прививку от коронавируса

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался первой дозой препарата от коронавирусной инфекции. Об этом в Telegram сообщил сам глава государства.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался первой дозой препарата от коронавирусной инфекции. Об этом в Telegram сообщил сам глава государства.

Уточняется, что Эрдогану сделали прививку в городской больнице Анкары. В официальном Telegram-канале президент написал, что "тоже сделал прививку".

Накануне глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайского производства.

В четверг Турция приступила к первому этапу массовой вакцинации населения от COVID-19.