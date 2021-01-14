18:35 14 Января 2021Политика
Президенту Турции Эрдогану сделали прививку от коронавируса
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался первой дозой препарата от коронавирусной инфекции. Об этом в Telegram сообщил сам глава государства.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался первой дозой препарата от коронавирусной инфекции. Об этом в Telegram сообщил сам глава государства.
Уточняется, что Эрдогану сделали прививку в городской больнице Анкары. В официальном Telegram-канале президент написал, что "тоже сделал прививку".
Накануне глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайского производства.
В четверг Турция приступила к первому этапу массовой вакцинации населения от COVID-19.