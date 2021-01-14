Умер личный врач президента США

Бывший личный врач президента США Дональда Трампа Гарольд Борнстайн умер на 74-м году жизни. Информация о причинах его смерти не уточняется.

Бывший личный врач президента США Дональда Трампа Гарольд Борнстайн умер на 74-м году жизни. Информация о причинах его смерти не уточняется.

Борнстайн был личным доктором американского лидера в 1980–2017 годах. Во время предвыборной гонки в 2016 году врач заверил в отчете, что Трамп не имеет серьезных проблем со здоровьем. Однако позже он признался в фальсификации данных.

В 2017 году Глава Белого дома перестал иметь дела с Борнстайном. Это произошло после того, как врач рассказал журналистам, что выписывал Трампу препараты от покраснения кожи и выпадения волос.