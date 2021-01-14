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18:23   14 Января 2021
Происшествия

Фигурантов дела о хищении земель Минобороны осудили в Москве

Фигурантов дела о хищении земель Минобороны осудили в Москве

Участники преступной группы, проходящие по делу о хищении земель Минобороны и лесного хозяйства в Московской области, осуждены, сообщили в ФСБ. 

Таким образом, лидер и пять активных членов организованного преступного сообщества (ОПС) признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от семи до 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следственным органам удалось получить неопровержимые доказательства виновности всех фигурантов. В том числе выявить вовлеченность экс-руководителей и сотрудников кадастровой палаты и Росрееста по Подмосковью в преступную схему.

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