Фигурантов дела о хищении земель Минобороны осудили в Москве

Участники преступной группы, проходящие по делу о хищении земель Минобороны и лесного хозяйства в Московской области, осуждены, сообщили в ФСБ.

Участники преступной группы, проходящие по делу о хищении земель Минобороны и лесного хозяйства в Московской области, осуждены, сообщили в ФСБ.

Таким образом, лидер и пять активных членов организованного преступного сообщества (ОПС) признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от семи до 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следственным органам удалось получить неопровержимые доказательства виновности всех фигурантов. В том числе выявить вовлеченность экс-руководителей и сотрудников кадастровой палаты и Росрееста по Подмосковью в преступную схему.